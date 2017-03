Realizan bloqueo doble en el "Soli"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Madres de familia de un preescolar y comerciantes bloquearon durante dos horas un tramo del bulevar Solidaridad para protestar por la inseguridad que dicen vivir todos los días.De manera simultánea fue cerrado el cruce de Solidaridad y Yécora, donde comerciantes del sector manifestaron su inconformidad por la falta de seguridad.Las madres de familias estaban en Solidaridad y Rebeico exigiendo vigilancia para el Jardín de Niños Eduwiges Rodríguez Casanova.Las dos manifestaciones congestionaron la zona, pues los automovilistas tenían que tomar calles alternas, algunos molestos por el hecho, mientras que otros les aplaudían su valentía de estar bajo los rayos del Sol protestando por una ciudad segura.Fueron alrededor de 20 dueños de negocios y empleados los que tomaron las avenidas de la colonia Miguel Hidalgo, luego de que en la última semana sufrieron más de cinco robos a sus comercios, con pérdidas considerables.Felipe Camacho, dueño de un taller de refrigeración, comentó que en su negocio fueron dos robos y en uno de ellos se llevaron todo el material con el que trabajaban."Han aumentado considerablemente los robos y por eso todos los negocios tienen reforzadas las cortinas porque ya las han abierto, no les importa si tienen candado, ya no sabemos qué más medidas tomar, estamos hartos de esta situación", agregó.Hace dos días a Leonardo Álvarez le robaron el efectivo de su tienda y todas las cajetillas de cigarros, por lo que está por instalar más seguridad."Los malandros entran a las tiendas y se quedan un rato observando todo lo que hay, las cámaras, dónde tiene la caja, las puertas, todo ven y sólo lo hacen para checar e ir a robar", manifestó.Los comerciantes exigen más seguridad y rondines por parte de la autoridad, por lo pronto ellos están en contacto día y noche en un grupo de WhatsApp.Después de más de cinco robos en un mes en el kínder Eduwiges Rodríguez Casanova, que se ubica sobre la calle Emancipación y de la Nación, en la colonia Norberto Ortega, las madres de familia se manifestaron esperando una pronta solución.Flor Balcázar, presidenta de la asociación de padres de familia, dijo que han tenido que llegar a tomar la calle y el preescolar porque no les han resuelto nada y los 12 robos que van en el año no han alertado a las autoridades pero a ellos sí."A esto tenemos que llegar porque no nos resuelven nada y a nosotros nos queda solamente seguir manifestándonos a ver si así nos van a voltear a ver. No es posible que 16 lámparas se hayan robado y a la fecha no hagan nada, ya estamos cansadas", agregó.Las madres de familia estuvieron exponiendo su vida, pues varios automovilistas molestos les echaron el carro encima.La Secretaría de Educación y Cultura se comprometió a instalar la luminaria que robaron y a reforzar la seguridad en el cerco perimetral para disminuir el índice de robos.