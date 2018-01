Comparece ante la FAS Carlos Tapia, ex funcionario de Padrés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En calidad de indiciado esta mañana se presentó Carlos Tapia Astiazarán a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).



A la salida de la comparecencia el ex funcionario en la pasada administración de Guillermo Padrés, indicó que fue citado a declarar como ex titular de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.



Sin especificar el tema de la investigación que se está llevando en su contra, señaló que se reservó el derecho a responder y que es la primera vez que rinde declaración ante la FAS.



“Me pidieron que declarara a cerca de unos asuntos que tienen dudas, me siento bien, yo no tengo ningún problema por las actuaciones que tuve “, expuso el ex oficial mayor.