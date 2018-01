"En el tema de seguridad, ni un paso atrás": Angelina Muñoz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un evento con mandos policiacos, la presidenta interina de Hermosillo, aseguró que la seguridad será el tema más atendido en los meses que quedan de la administración.



Angelina Muñoz Fernández pidió a los policías no criminalizar a los ciudadanos y ratificó a Jorge Suilo Orozco como comisario general.



“En el tema de seguridad, ni un paso atrás, al contrario, además de preparar a la ciudadanía para no ser víctima del delito, el compromiso que les pedí a la corporación es hacer su trabajo de manera respetuosa y no criminalizar al ciudadano, sobre todo a los jóvenes”, manifestó.



La presidenta municipal interina agregó que ante su llegada al frente del municipio no hay algún movimiento entre los mandos de la corporación ni de la administración.