Don José Gutiérrez no se deja vencer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace cuatro años don José Gutierrez Fonseca, de 65 años de edad, tomó la importante decisión de no dejarse decaer en la vida tras sufrir una fuerte depresión derivada de la amputación de su pierna derecha.



El originario de Navojoa, Sonora, relató que su adicción al cigarro que padecía desde los 18 años y una lesión tipo gangrena provocaron la difícil situación que tras varios meses de lamentarse, le originó un cambio de perspectiva ante las pruebas de la vida.



Luego de dedicarse por más de 10 años en una empresa ferrocarrilera, don José tomó la decisión de no dejarse decaer y comenzar a laborar de "viene-viene", a las afueras de una cadena comercial situada al Sur de Hermosillo.



"Aquí tengo cuatro años trabajando, antes trabajaba en el ferrocarril, pero hubo una gran corrida de gente y ahí me tocó. La verdad el cigarro fue el que me provocó la amputación de pierna.



"Estuve en depresión como tres veces, me daban ganas de darme piola y siento que porque me la llevaba encerrado en mi casa me enfermaba más".



Por ello, día a día y desde las 7:00 horas, toma el transporte urbano en la Invasión Altares para trasladarse a su área de trabajo, gracias a lo cual ha logrado eliminar cualquier rastro de tristeza en sus días, según afirmó.



"El trabajo es lo que me mantiene de pie porque en mi casa encerrado siento que me estaba enfermando más, así estoy mejor, veo las cosas normal otra vez.



"Aquí llego a las 8 de la mañana más o menos, vivo en los Altares allá en el cerro y me vengo temprano en el camión, me voy como a las 2:00 de la tarde".