Basurero clandestino provoca pestilencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A un costado del área deportiva ubicado por la calle Templo de Tepoztlán de la colonia Valle del Marqués, se encuentra basurero clandestino que expide pésimos olores en la comunidad.



Monserrath Urquídez, quien transitaba por el sitio, relató que la acumulación de desechos incrementó durante los últimos meses.



"Yo antes veía casi a diario a correr alrededor del parque y la verdad es que hace meses empecé a ver que una persona de la calle venía a tirar basura, me imagino que él empezó a acumular y se puso peor.



"La verdad es que dejé de venir seguido por la inseguridad y por el cochinero que hay muchas veces huele muy mal".



Alonso Hernández Pérez, habitante del área, solicitó limpieza del lote baldío y mayor seguridad en ese sector de la comunidad.



"Antes no estaba tan feo, no había tantos robos y la gente podía salir más tranquila, no es justo, aquí es un espacio familiar que necesita estar vigilado y limpio tanto por dentro como en los



alrededores".