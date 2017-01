Tapan uno, aparecen dos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De Norte a Sur y en el Centro de la ciudad, el problema más común en las calles de la capital son los baches que generan fastidio, dificultades de tránsito e incluso percances automovilísticos en varias colonias de Hermosillo.



Residentes de la Ciudad del Sol se sienten hartos ante la afectación que tal obstáculo genera y que año tras año suele surgir pese a los programas de gobierno en los cuales afirman invertir millones de pesos para rehabilitar las vialidades.



En colonias al Surcomo Altares, Valle del Marqués, Cuauhtémoc, Nuevo Hermosillo, Adolfo de la Huerta, Rancho Grande, Gala y Las Lomas, se registra el mayor número de vialidades dañadas por la baches muchos de ellos en los principales bulevares de cada comunidad.



La señora Evelia Álvarez Ramos, vecina de la colonia Adolfo de la Huerta, relató que sobre la calle Artesanos, desde la avenida Albañiles hasta Herreros, ya son más de dos años desde que se comenzó a notar el pésimo estado de la vialidad.



Contó que tal situación ha originado caídas de personas mayores en plena vía, percances en los cuales los automovilistas se quedan atascados en los hoyos e incidentes originados cuando operadores de transporte urbano y conductores de vehículos intentan evitar el mal estado de la pavimentación en el sector.



"Empezando diciembre iba a la tienda para traer de desayunar y necesitaba cruzarme para el otro lado de la calle cuando no vi qué tan hondo estaba un bache y por no ver, me caí", relató. "No soy la única porque he sabido casos de personas que se han caído como yo y de los carros ni se diga".



En el Norte de la ciudad, colonias como Álvaro Obregón, Sahuaro, Solidaridad, Lomas del Norte, Carmen Serdán, Villa Sonora e Insurgentes, se registra grave afectación a las vialidades que diariamente son transitadas por cientos de hermosillenses.



Gregorio Bobadilla Arvizu, vecino de la colonia Insurgentes que radica por la calle Granados, señaló que ya son más de tres años desde que la vialidad se encuentra en mal estado.



"Ya han pasado infinidad de choques en la colonia y estoy seguro que la mayoría son por los baches que hay en la calle, la verdad es que es un problema que ya no toleramos, estamos hartos".



El Centro de Hermosillo, la San Benito, Centenario, Balderrama, Centro, Casa Blanca y 5 de Mayo, son algunos de los sectores donde persiste el registro de baches en las principales avenidas.



milio Navarrete Monje, vecino de la colonia San Benito, denunció que la mayoría de las calles alternas de la comunidad tales como Arizona, Guillermo Arreola, Callejón Ímuris, Cíbuta y Naco, son las que requieren rehabilitación con mayor urgencia.



"A cada rato vemos que pavimentan y arreglan las avenidas principales de la colonia, bachean y se van, y en las calles donde vivimos la gente mayor y por donde también pasan carros nunca vienen".



Sólo durante el 2016, se invirtió un total de 60 millones de pesos en trabajos de bacheo por la ciudad, precisó, los cuales fueron realizados con carpeta asfáltica caliente.



"Llegamos, limpiamos el bache que muchas veces tiene tierra, escombro, perfilamos el bache, es decir; hacemos que las paredes sean planas, echamos asfalto que se le llama ‘riego de liga’, echamos la carpeta y con una placa vibratoria la compactamos".



Diariamente se lleva a cabo una junta en la cual la dependencia valora el orden de importancia de la vialidad para trazar el recorrido que se realizará al día siguiente para tapar los hoyos, externó Togawa Espinoza.



"Nosotros tenemos diario recorridos por parte del director de conservación de vialidad, de los supervisores, eso lo hacemos en la tarde y para el siguiente día ya tenemos un plan de ataque, siempre vamos a vialidades principales, después a las secundarias y después a las calles conectoras".



"Vamos de orden de importancia de la vialidad hasta llegar a las locales en las colonias, porque la prioridad de un accidente en una vialidad con más carros pues es mayor y por eso tenemos que atacar primero esas calles (las más transitadas)".



Destacó que desde agosto del 2016 se implementó el "Escuadrón de bacheo", programa permanente del municipio que continúa durante el año en curso para aminorar el problema en la ciudad.



A partir del lunes de la semana pasada, inició el recarpeteo en colonias, enfatizó, lo cual ha sido una solicitud constante de los vecinos durante la administración actual.



"Cada que nuestro presidente va a las colonias le piden recarpeteo y tuvo la idea de gestionar recursos para un programa especial, empezamos en la colonia Nacameri, el próximo lunes en la Raquet Club, sigue Jardines y luego Villa Satélite, vamos conforme la ciudadanía le vaya pidiendo al presidente".