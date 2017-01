Expresan inconformidad por aumentos

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Los manifestantes convocados por la Unión de Usuarios se concentraron primero en el Mercado Municipal, donde se registraron para la entrega de su calcomanía y de ahí partieron por la calle Serdán rumbo a la Plaza Zaragoza para realizar un mitin y protestar por el alza a las gasolinas y otros servicios.



Ignacio Peinado Luna, presidente de la Federación de la Unión de Usuarios de Sonora, subrayó que el Gobierno federal, junto al Congreso y el Senado de la República, aprobaron una serie de reformas estructurales que debían mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sin embargo el resultado ha sido contrario a lo prometido.



"No al gasolinazo", "No a la desaladora", "No al aumento en el transporte" y "No a la concesión del alumbrado público", fueron las principales demandas que plasmaron en sus cartelones.



De acuerdo con el registro de la Unión de Usuarios fueron por lo menos 7 mil personas las que acudieron al llamado de la organización para la protesta. Luego de inscribirse se les entregaba un distintivo con el logo de la organización ciudadana.



Temprano antes del cierre del registro por parte de la Unión de Usuarios, autoridades estimaban la asistencia en 6 mil personas.



LOS INCREMENTOS



"Aquí estamos para manifestar una vez más nuestra inconformidad por estos aumentos que nos están ahogando cada vez más y que ya no sabemos qué hacer con ellos", afirmó el presidente de la Unión de Usuarios en Hermosillo.



Mario Loredo precisó que las autoridades han manifestado que el incremento en los costos de las gasolinas, el gas, el pan, la tortilla, la leche, entre otros, no es algo que afecte en gran magnitud.



"Obviamente a ellos no les afecta porque ganan mucho", enfatizó, "pero a nosotros que nos dan un salario muy bajito no nos alcanza, el aumento de siete pesos al salario mínimo ya quedó hecho pedazos".



El dirigente manifestó que el enojo en la población, se debe principalmente a los aumentos desmedidos que se han hecho durante los últimos meses, los cuales tienen como consecuencia menos alimentos en los hogares.



"Nosotros como asalariados sabemos que no tenemos qué darle de comer a nuestros hijos", agregó, "todo gracias a estas políticas perversas que hace mucho nos están acompañando".



Los manifestantes aseguraron que es tiempo de luchar contra las injusticias cometidas por parte del Gobierno, mismas que disminuyen la calidad de vida de los habitantes, en cuestión de educación, alimentación y salud, principalmente.