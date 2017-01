Retorno de migrantes de EU tendrá un costo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para Sonora el retorno de migrantes que viven en Estados Unidos tendrá un costo en varios rubros, pero las autoridades deben ver a quienes regresan como una oportunidad de aprendizaje y no como un problema, señaló Gloria Ciria Valdez-Gardea.



La experta en temas de migración de El Colegio de Sonora consideró que las autoridades tanto estatales como federales, deberían trabajar al menos en tres aspectos: El primero de ellos sería desarrollar una metodología que permita contabilizar y conocer a las personas que retornan.



"Nos permitiría conocer dónde se están ubicando así como la experiencia de los adultos para ver de qué forma se aprovecha para el desarrollo regional del Estado y con esos conocimientos desarrollar estrategias laborales", enumeró Valdez-Gardea.



Otro punto a atender sería el desarrollo de un programa transversal integral, detalló, que les permita transitar hacia convertirse en ciudadanos sonorenses con la agilización del proceso de inscripción a programas de salud, educación, entre otros.



Cajeme, Hermosillo, Nogales y el área de Caborca, enunció, son los principales municipios a donde retornan migrantes desde Estados Unidos y entre los motivos para regresar son la incertidumbre de las políticas migratorias y la situación económica.



SISTEMA MIGRATORIO



Karina Ruiz, presidenta de ADAC (Arizona Dream Act Coalition), consideró que lo que debe componerse es el actual sistema migratorio estadounidense.



"Lo que se tiene que componer es el sistema de migración que está quebrado y permitir que otros países, especialmente México y Centroamérica tengan oportunidades de mejorar su economía para que no tenga que acudir acá", dijo.



La activista consideró que no hay un enfoque real de parte del Gobierno federal estadounidense hacia la problemática migratoria.



"El problema real de por qué hay esa migración es que Estados Unidos es muy atractivo y mientras siga siendo así para el vecino, si la gente no puede tener eso en sus lugares de origen", opinó.