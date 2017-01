Peligra borrego cimarrón por muro fronterizo

CIUDAD DE MÉXICO()

El muro fronterizo que pretende construir el presidente de EU, Donald Trump, no sólo afectará a la gente, sino también a especies amenazadas o en peligro de extinción, aseguraron especialistas en medio ambiente.



Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la construcción del muro en las partes donde todavía no existe tendrá un impacto fuerte en ejemplares como el jaguar, el borrego cimarrón, los ocelotes, jaguarundis, osos, berrendos y venados.



LOS MÁS AFECTADOS



Detalló que las especies más afectadas van a ser las que se encuentran en la región del Río Bravo en Coahuila y en Chihuahua, donde todavía no hay muro, en las reservas del Cañón de Santa Elena y Maderas del Carmen; así como la zona de San Pedro Mártir en Baja California y la frontera de Sonora con Estados Unidos.



De acuerdo con los expertos, el ejemplar más afectado en México será el borrego cimarrón, ya que los pocos que hay en el País provienen de EU; mientras que en el país vecino desaparecería el jaguar, pues actualmente cuenta con tres o cuatro individuos.



Alejandro Olivera, representante para el CDB en México, dijo que el País y EU comparten ecosistemas, sobre todo en Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México, donde se encuentra la zona de las Islas del Cielo.