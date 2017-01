Prevén el regreso voluntario de migrantes de EU

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, se prevé un aumento en el número de personas que regresarán de manera voluntaria a la entidad, consideró Gloria Ciria Valdez-Gardea.



Aunque el fenómeno no es nuevo, ya que desde 2007 Sonora ha sido un estado receptor de migrantes que regresan por sí mismos, manifestó la experta en temas de migración de El Colegio de Sonora, sí se espera que un alto número de personas retornen en los próximos meses.



"Como Estado no estamos listos para recibir a estas personas en términos de salud, educación, vivienda, etcétera, no estamos listos, necesitamos ayudarlos a encontrarse con su nuevo contexto.



"Se requiere de un programa transversal que los transite del modelo social, cultural, económico, educativo, al que estaban acostumbrados en Estados Unidos", afirmó, "al que están llegando, que muchos de ellos, especialmente los menores, no conocen".



más de 60 mil



Explicó que desde el año 2007 a la fecha se calcula que entre 60 y 65 mil personas han llegado a Sonora desde el vecino país, en especial del estado de Arizona, de los cuales más del 80% tienen redes sociales y familiares en esta entidad.



A nivel mundial la orden ejecutiva que suspende la entrada a Estados Unidos de refugiados y de ciudadanos de siete países musulmanes durante los siguientes 90 días ha recibido fuertes críticas. Las naciones afectadas son Iraq, Siria, Sudán, Irán, Libia, Somalia y Yemen.



La premio Nobel de la Paz, Malala Yusufzai, criticó duramente la decisión del Presidente estadounidense Donald Trump, de impedir la entrada de refugiados en el país, la cual calificó como un acto de discriminación por el que América ha dado la espalda a su historia.



"Me rompe el corazón que América (EU) haya dado la espalda a su orgullosa historia de bienvenidas a refugiados e inmigrantes, quienes ayudaron a construir su país, listos para trabajar duro a cambio de una oportunidad justa para empezar una nueva vida".



El presidente francés, Francois Hollande, instó a los líderes europeos a tener un frente unido contra el populismo, mientras que el canciller alemán, Sigmar Gabriel, señaló que el amor al prójimo es una clave de las tradiciones cristianas de EU.



NOGALES, SONORA (GH).-



Ante el cierre temporal de fronteras de Estados Unidos para los inmigrantes y refugiados, organizaciones de la sociedad civil impulsan la obtención de permisos para los alrededor de quince haitianos varados en Nogales.



Voluntarios del Club Rotario Nogales A. C. informaron que la opción que les queda es la que ofreció la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM) para revisar la situación de los permisos de trabajo.



"Incorporarlos a la vida productiva de la ciudad", comentó uno de los voluntarios.



La oferta laboral sigue en pie, expuso, se insistirá con el delegado del INM para tener una respuesta y si va a ser posible lo del permiso y ponerlos a trabajar.



"Es lo que vamos a revisar, porque Haití no es una buena opción para ellos", añadió.



En Nogales quedan alrededor de quince de los más de 200 haitianos que arribaron durante los últimos meses del año pasado con la intención de cruzar a los Estados Unidos.



Permanecen asilados en el Club Rotario de Nogales, ubicado en la colonia El Rastro.



