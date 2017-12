Descarta Protección Civil riesgo por grietas en Mercado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) aseguró que a pesar de las grietas, no existe riesgo de colapso en la entrada Nororiente del Mercado Municipal.



Guillermo Moreno Ríos, titular de la unidad, detalló que después de recibir de parte de un Director Responsable de Obra (DRO) el dictamen estructural, la UMPC corroboró que no había riesgo en esta entrada.



"Nosotros no somos especialistas estructurales, por eso pedimos que un perito hiciera el dictamen y el ingeniero Francisco Arreola nos informó que la estructura resiste, con la espera de que las reparaciones se realicen", explicó.



Desde el 9 de agosto la UMPC clausuró la puerta de las calles Matamoros y Elías Calles por presentar riesgo para usuarios y locatarios, por lo que las obras de reparación se pudieran arrancar a inicios del 2018.



Locatarios del Mercado Municipal aseguraron que en la entrada de las calles Monterrey y Matamoros, las autoridades no les han informado sobre posibles riesgos, como fue el caso de la entrada Suroriente que fue clausurada desde el pasado 9 de agosto.



"Aquí no nos han dicho si van a cerrar, a los de la otra entrada sí les dijeron antes de que la cerraran, pero a los de este lado no han dicho, nos dicen que ya no hay riesgo, pero que van a arreglar todo el Mercado", comentó el señor Francisco Ruiz.