Feliz de ganarse la vida con su trabajo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sonido peculiar que hace al empujar un carrito de supermercado por las calles del Norte de la ciudad anuncia la llegada de don Panchito, un hombre ciego que madruga todos los días para prepararse y vender sus trapeadores y escobas.



Francisco Javier Buitimea Márquez, de 56 años de edad, es originario de Cajeme, pero desde hace cinco años radica en Hermosillo, con su hijo Iván, su nuera y su nieto.



No le fue nada difícil adaptarse a Hermosillo, platicó, pero tuvo que aprender a utilizar el bastón para apoyarse y caminar por las calles, las cuales hoy conoce y recorre por varias horas.



"Una de las primeras veces que vine a Hermosillo conocí al que ahora es mi patrón, también es invidente y tiene su propio taller, y pues me invitó a trabajar con él y le dije que sí, sólo que allá (Cajeme) no usaba bastón, aquí tuve que aprender a usarlo", relató.



Proveniente de una familia que cuenta con varios miembros con debilidad visual, don Panchito platicó que esa no fue la causa de su ceguera, sino se originó por un accidente que tuvo.



"Ya éramos cortos de vista en la familia, pero sí veía yo, nomás que tuve un accidente, golpes, y me amoló, perdí la vista cuando tenía como 26 años, más o menos", recordó.



Empieza temprano



Apenas el reloj marca las 06:00 horas cuando don Panchito ya está poniéndose en pie para prepararse un "cafecito" y su "desayunito", como así lo narró, para posteriormente preparar su mercancía y acomodarla en su carrito de mandado que le consiguió una amiga para que batalle lo menos posible.



"Es que se me hacía muy difícil cargar las escobas y los trapeadores, y en cuanto llegué aquí una amiga me trajo este carrito, con este es el segundo que llevo en cinco años, porque al otro se le desgastaron las llantitas", añadió.



Orgulloso de su trabajo, el cajemense resaltó lo bien que se siente el poder "llevar el pan a la mesa", ya que al mantener una actitud positiva, le es más fácil enfrentar las adversidades de la vida.