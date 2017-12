Hay más basura tras las fiestas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cerca de un 10% se incrementó la basura recolectada por Servicios Públicos después de Navidad, informó el director Luis Fernando Pérez Pumarino.



Durante el martes en el sector Sur, donde se prestó el servicio de recolección, se levantaron más de 795 toneladas de desechos domésticos, en comparación al promedio diario que ronda las 700 y 750 toneladas.



Luego de que el lunes no se prestó el servicio en 244 colonias del sector Centro, para este jueves se espera que incremente aún más la basura después de la acumulación de cajas de regalo y desechos de comida de Navidad, recalcó.



"El lunes no se prestó el servicio en el sector Centro y esperamos un incremento para este jueves, el martes sí se incrementó un 10% el servicio, fueron aproximadamente 795 toneladas que se levantaron", detalló.



El director de Servicios Públicos realizó un llamado a la población del sector Centro, pues debido a la gran cantidad de basura que espera recolectarse, el servicio pudiera retrasarse.



"Vamos a tener un incremento considerable en la recolección de basura, por lo que pedimos consideración a los que les toque este sector, ya que las unidades recolectoras van a hacer de dos a tres viajes al centro de transferencia", comentó.



El Parque Madero también presentó un incremento en la recolección de basura, ya que después del día 25 se recolectaron cuatro toneladas, debido a que en Navidad algunos niños acudieron acompañados de sus familias a estrenar sus juguetes.



Para este lunes 1 de enero no se prestará el servicio, por lo que Pérez Pumarino extendió el llamado a los hermosillenses del sector Centro a que saquen la basura hasta el jueves, para evitar acumulamiento en banquetas y la vía pública.