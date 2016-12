Requieren apoyo de la ciudadanía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La familia León Silva dejará por un largo tiempo su ciudad natal, Cananea, para estar cerca del más pequeño del clan, ya que su salud es delicada y está internado en terapia intensiva.



El bebé que tiene una semana de nacido tragó líquido de la placenta de su mamá, por lo que le diagnosticaron infección en la sangre y saliva, eso significa, según la familia, que requiere una larga recuperación.



Romelia León Bernal, abuela del niño, comentó que han pasado días muy difíciles porque no cuentan con los recursos necesarios para poder vivir en el albergue del HIES, donde solamente duraron unos días porque no pudieron pagarlo.



"A pesar de todo estamos aquí con mi hija, si a ella le hicieron cesárea y está aquí al pie del cañón con su hijo pues nosotros lo estaremos con los dos", manifestó.



Romelia León y dos hijas llegaron con ella y han sufrido por alimentación y hospedaje, tienen un día durmiendo en una de las banquetas del hospital.



"Las cosas no están muy bien económicamente pero ahí la llevamos, lo que me dijeron es que puedo hacerme de un terrenito en una invasión y eso haremos porque los doctores nos dijeron que la recuperación del bebé va para largo".



"Esperemos que la salud del niño mejore para que mi hija no se preocupe por su bebé, nosotras estaremos aquí apoyándola, no la dejaremos sola, mi esposo nos apoya y él también se vendrá a vivir para acá si es necesario", destacó.



¡APÓYALOS!

Si gusta ayudar a la familia León Silva con comida, ropa o económicamente puede comunicarse al teléfono 6451137653.