Dejan escombro olvidado en calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Acumulación de escombro y residuos de material para pavimentar entorpece el tránsito de automovilistas y transeúntes por la calle Ignacio Hernández y De la Reforma, en la colonia Balderrama.



Óscar Brockman, trabajador del área, externó que hace dos semanas se comenzó a registrar la acumulación de los desechos que afectan el tráfico por la vialidad.



"Es que hace casi un mes yo creo, arreglaron la calle y en varios puntos de la colonia hay varios montones de escombros, por aquí pasan muchos carros y con eso tienen la vuelta muy cerrada".



"En la otra calle también hay una montaña grande que ahí mismo dejaron y ya no vinieron a recogerla".



Ulises Montes Beltrán, quien transitaba por el sector, solicitó que sean retirados los restos de pavimento para que ciudadanos y automovilistas puedan transitar con normalidad por el área obstruida.



"El otro día me tocó ver un pick up que venía muy recio y al pasar por aquí se ladeó un poquito porque de tan recio que venía no alcanzó a sacarle la vuelta".



"Es muy peligroso porque tapa media calle y la banqueta, cuando las personas pasan por aquí tienen que pasar por la calle y es más peligroso".