No logra calentar campaña contra frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por segundo año consecutivo se lleva a cabo la campaña "¿Tienes frío?, toma uno, ¿quieres ayudar?, pon uno", pero esta vez con menos puntos y abrigos, pues sólo se encuentra uno ubicado a un costado del Museo de la Unison.



Algunas personas fuera del hospital General, aseguraron que era una campaña muy buena que ayudaba a quienes no tenían cobijas u abrigos, pero que esta vez son pocas las prendas que han colocado.



"Está muy bien que ayuden a los que no tienen chamarras, hay mucha gente que pasa frío, aquí en el Hospital hay mucha gente que necesita, no nada más los que no tienen casa", dijo Maritza García.



El año pasado esta campaña se realizó en distintas ciudades del País, entre ellas Hermosillo, donde se colocaron distintos puntos de acopio en parques, iglesias y hospitales.



Pero este año sólo se observa uno en el primer cuadro de la ciudad, los que estaban en el Hospital General y la Catedral, hoy no se colocaron, mientras que el ubicado en el Museo de la Unison tiene unas cuantas prendas.



"Estaba muy bien esa idea, el año pasado me acuerdo que sí había gente que ponía chamarras, gorros, pero ahora casi no he visto, ya la gente prefiere dar la ropa personalmente", dijo Rodrigo Martínez.