Cuenta don Joel con el secreto del buen afilador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sus manos ya reflejan cansancio tras 22 años afilando cuchillos y tijeras, pero para don Joel Castillo Gil es un gusto servir a la comunidad, pues considera que su trabajo es lo que lo mantiene vivo y sano.



Anteriormente se dedicaba a la construcción, pero por una lesión en su columna ya no pudo hacerlo más, por lo que buscó qué hacer para salir adelante y llevar pan a la mesa de su hogar.



Joel Castillo contó que aprender el oficio de afilador fue algo inesperado, pero gracias a eso su vida dio un giro completo porque pudo construir algo de su propia imaginación, un triciclo adaptado como máquina afiladora de cuchillos.



"Gracias a que conocí a un maestro de la afiladuría en el Estado de México pude aprender el oficio, aprendí lo básico y lo vine a aplicar aquí en Hermosillo".



"Todo se tiene que adaptar a las necesidades de uno, me costó mucho esfuerzo y dinero construir la afiladora porque tenía la idea de cómo acomodarlo pero no las medidas, aparte de que el material era caro, tardé más de un mes en que quedara listo", destacó.



El triciclo está adaptado, en la parte donde va la caja, donde instaló otro asiento y otros pedales, los cuales gira hacia atrás y es cuando los engranes y cintas comienzan a trabajar.



Para él fue una hazaña haber construido algo producto de su ingenio, más porque hasta la fecha no ha visto a un afilador con esa máquina.



Se siente joven



A sus 70 años de edad se siente más joven, lleno de vida y con muchas ganas de trabajar, no le importa los kilómetros que tiene que recorrer para afilar cuchillos.



Sale de su casa muy temprano, la cual se encuentra en la colonia Lomas de Madrid y llega hasta las colonias del Sur, donde ya tiene a clientes en la Piedra Bola, Palo Verde, Las Minitas y más.



Joel Castillo Gil considera que ser afilador le ha ayudado a sanar, pues de tanto ejercicio que hace al pedalear su triciclo, desde hace varios años no siente tanto dolor en su espalda.



"Todos creen que es muy fácil adaptar una máquina pero todo está en la estatura de uno, si alguien más alto quiere hacer lo mismo no va a poder, yo mido 1.60 centímetros y eso me ha ayudado mucho, es el secreto a voces", señaló.



Sube y baja su triciclo, llega a varios negocios de comida para afilar los cuchillos, recorre kilómetros para brindar el servicio, para Joel Castillo no existen límites, por lo que seguirá con su oficio hasta que Dios lo permita.