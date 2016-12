Urge apoyo para el pequeño Manases

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apoyo para ser intervenido en una cirugía que podría cambiar su destino, es lo que requiere el pequeño Manases Soberanes Romero, de 5 años de edad, quien padece de angiomas cavernosas desde que tenía 3 años.



Con la voz entrecortada, Verónica Romero Rodríguez e Israel Soberanes Valenzuela explicaron que la operación tiene un costo aproximado de 500 mil pesos y con ello retirarían el angioma que ha afectado considerablemente la salud de su hijo durante el año en curso.



"A los 3 años le detectaron el padecimiento, en esa ocasión estaba en Guaymas y eran las 5 de la mañana, el niño me hablaba, se bajó de la cama porque todavía tenía fuerzas, vi que se agarraba de la cocina pero la pierna le temblaba, empezó a perder la fuerza de un lado".



La madre de Manases comentó que el padecimiento es hereditario, pues a los 33 años ella fue diagnosticada con la misma enfermedad.



"Yo me enfermé por primera vez a los 33 años, ahorita ya tengo 44, nunca me dijeron que era congénito (...) el niño nació sano, todo era normal".



El próximo 2 de enero los padres tendrán la próxima cita médica en el HIES para conocer la posible fecha exacta de la operación del menor y por ello solicitan el apoyo de los ciudadanos para que logren salir adelante de la difícil situación.



¡Para ayudar!

Cuenta Banamex (Saldazo Oxxo). 4766 8406 5825 3096

Teléfono del padre de Manases: 66 21 03 84 94.