Representa riesgo calle en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Transitar por la Calle A, en la colonia Reforma Norte, se ha vuelto un martirio para conductores y vecinos, quienes afirmaron que está en mal estado desde antes de la pasada temporada de lluvias.



Grandes baches se pronuncian en la calle localizada entre Tercera Privada de Arizona y Segunda Privada de Arizona, siendo un motivo de discusión frecuente entre los colonos.



Santiago Estrada, vecino afectado, aseguró que la Calle A estaba en mal estado desde meses antes de las lluvias, pero al llegar las precipitaciones a Hermosillo esta empeoró considerablemente.



"Ya tenemos batallando mucho con la calle, desde antes que empezaran las lluvias, después del agua es cuando empeoró todavía más y es que hasta en bicicleta uno batalla para poder pasar y es que debería estar bien la calle, hace no mucho arreglaron la Camelia ¿y por qué no esta?", detalló



María Cristina Maldonado, vecina afectada, comentó que además del problema de los baches, en la calle dañada a diario tiran bolsas de basura, haciendo más graves las consecuencias.



"Otros de los problemas que tenemos es que viene gente y le echa basura a la calle, andamos batallando con eso también, ya no sabemos qué hacer con este problema porque está de mal en peor", mencionó.



Residentes afectados por el mal estado de la calle solicitaron a la autoridad correspondiente al caso su inmediata reparación, pues afirmaron que cada vez más hoyos y basura invaden el territorio.