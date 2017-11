Quiere apoyo para desafiar las "heladas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la parte baja de la invasión El Guayacán vive rodeada de plásticos Ana Ochoa Corrales, de 58 años, que sólo a veces tiene para comer y su situación se vuelve más dura en el invierno, con el fuerte y helado viento que caracteriza al desierto sonorense. A pesar de que las bajas temperaturas están demorando, se pronostica que los pocos días de frío

serán intensos, situación que preocupa a Ana, pues asegura que la pasa muy mal durante las heladas.



Su vieja casa de madera no es lo suficientemente caliente para que el frío no entre, y esto ha provocado que durante las madrugadas duerma con un saco viejo y la única cobija que tiene.



“En El Guayacán hace mucho frío, demasiado; por ejemplo, en diciembre, enero y febrero son meses muy fuertes y ya se está sintiendo el frío y

nada más tengo una cobija y sí pasó muchísimo frío, y para sentirlo menos duermo con un saco para estar caliente”, comentó.



Cuando era pequeña murió su madre y Ana tuvo que trabajar para sacar adelante a sus hermanas y después a sus vástagos; ahora vive sola

en la invasión sin el apoyo de nadie.



“Parece que tengo 100 años, estoy muy trabajada y muy mal comida; toda mi vida he trabajado, cuando se murió mi mamá me quedé con mis cuatro hermanas más chiquitas y las tuve que sacar adelante y luego a mis

hijos.



“Yo vivo sola aquí rodeada de cochinero, de infección y estoy echándole ganas, hay veces que no como porque no tengo con qué, pero ahí le estoy haciendo mi luchita para poder salir adelante”, aseguró.



La casa de Ana es de madera vieja y de lonas ya desgastadas por el Sol, y esta se cae de poco a poco, poniendo en riesgo su vida y su salud.



¡APOYE!



Si usted desea ayudar a Ana con cobijas o lo que desee, puede acudir

a nuestras oficinas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71, en la colonia

Centro.