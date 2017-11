'Pega' delincuencia en la antigua zona de tolerancia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A finales de los ochenta y principios de los noventa dejó de funcionar la antigua zona de tolerancia en la colonia Cuartel Zona, pero tiempo después surgieron comercios que hoy en día se mantienen en pie y que enfrentan un conflicto: La delincuencia.



Comerciantes de la zona afirman que han sido víctimas de vandalismo y robo, pues alrededor del lugar se encuentran inmuebles abandonados

que fungen como refugio de “vagos” y personas afectadas de sus facultades

mentales.



Oralia Fierro comentó que a pesar de que el comercio donde trabaja no ha sido asaltado o vandalizado sí se han presentado casos de personas que intentan quemar los alrededores de la calle Dalia y Laurel.



“De que hay mucho malandro sí lo hay, a veces me da pendiente porque queman; por ejemplo la semana pasada salí y en una de las esquinas estaba una mujer prendiendo fuego, y me fui con el pendiente porque se pudo haber salido de control.



“Robos no hemos tenido en las instalaciones, pero sí hay mucho malandro”, aseguró.



Cruzar por la calle Dalia se ha vuelto peligroso, pues es ahí donde hay una mayor concentración de “vagos” que ponen en riesgo no sólo a trabajadores, sino a mujeres que dejan a sus hijos en una guardería

cercana.



“Aquí son muchos los vagos que se refugian alrededor, es un peligro para todos los que pasamos por aquí porque no sabemos qué pueda pasar; a mucha gente le han robado de los carros e incluso asaltado, por fortuna a mí

no me ha pasado nada pues es un problema grave”, aseveró Silvia Luzanía, empleada.



Los trabajadores y comerciantes de la zona solicitaron una solución pronta al problema de inseguridad que a diario viven en la colonia, porque son muchos los vándalos que los ponen en riesgo.