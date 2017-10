Diario de una lucha contra el cáncer: Manuelita Montaño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mientras barría el frente de mi casa, sentí en el pecho algo que me molestó.



En mayo me había hecho los estudios y me dije “¿qué es esto?”. Era mayo, traía calor, me esperé un momento para darme un baño y esperé a una de mis hijas, que en ese entonces no trabajaba, y le dije mira, pasó esto.



No era precisamente una bolita, pero era algo que me molestaba y le pedí a mi hija que me apartara cita en el Seguro y que el médico me diera el pase, no sabía yo con quién, pero con quien correspondiera.



Tuve tan buena suerte y estoy tan agradecida con el Seguro Social porque inmediatamente me mandaron con el especialista, directamente con el doctor Urquieta, y ya me dijo él: “Pues la voy a pasar a Sánchez”; él me mandó a hacer una mamografía y los estudios que se necesitan. Me los hicieron tan rápido que esto fue en octubre y para diciembre ya estaba operada, ya me habían quitado todo... de esto hace ya diez años.



En realidad no me sentí mal, yo más bien lo tomé como que había qué poner de mi parte para salir adelante, no faltar a las consultas para seguir atendiéndome, como diera la orden el doctor y así fue.



No esperaba que fuera malo, pero al momento de decírmelo el doctor pues sí se siente uno “¿y aquí, qué va a suceder?”. Pero yo misma dije hay que tomarlo con calma; le dije a mis hijas, porque si no, si todos nos vamos a poner en un plan de sufrimiento pues no, es al revés, echarle ganas, atenderse y tener mucha fe en Dios.



No traten de dejar los tratamientos, que los lleven al pie de la letra y no lo que diga la vecina, ese error cuesta mucho.



A mí me dieron las quimios y en Obregón mi terapia, pero eso de que “toma esto”,”este tecito”, no, lo que el doctor indique.



Me acaban de volver a operar, ya que al principio me quitaron sólo la parte que estaba mal y en diciembre del año pasado me salió una pequeña bolita y el doctor me dijo: “Si yo veo que al quitarlo hay probabilidades de que habrá más posibilidades, le voy a quitar todo”, en diciembre del año pasado, y sí, me quitó todo. No ocupé tratamiento.



El tratamiento no se me hizo pesado porque tuve mucho apoyo de la familia, eso es tan importante... que tenga uno el apoyo de la familia para cualquier tratamiento. No puede ser que la dejen a uno sola; mi hija la mayor se encargó de mis citas y así, todos en la familia me apoyaron.



La vida sigue normal si uno la sabe llevar. Yo la llevo normal, tomo mi tratamiento que se me indique y yo todo lo demás normal. Voy a donde se me antoje ir, no tengo porqué estar nada más acostada.



No tengan miedo, precisamente que se hagan los estudios. Como pedir un regalo: “Regálame un vestido mijito el 10 de mayo”, así pedir: “Mijito, regálame los estudios”.



Y uno diariamente se baña, pues hay que palparse y si se encuentra lo más mínimo, al doctor de inmediato para que él sea el que indique qué es lo que sigue.



Hay muchas mujeres que tienen todavía miedo de ir con el doctor, que si la mamografía duele... que por varias razones, pero es por su bien, hay que pensar en eso.