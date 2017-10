Piden iluminación y señalamientos sobre el Vildósola

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más iluminación y señalamientos sobre el bulevar Vildósola solicitaron comerciantes y habitantes de la colonia Pedregal de la Villa, donde la noche del pasado jueves murió un hombre de la tercera edad al ser arrollado por un camión.



Fue alrededor de las 19:00 horas, cuando Francisco, de 72 años de edad, perdió la vida al intentar cruzar el bulevar Vildósola de Oriente a Poniente, a la altura de la calle Manuel Ojeda.



Algunas personas aseguraron que aunque sí hay alumbrado, es deficiente y es probable que ocurran más accidentes.



"A cada rato hay accidentes en este bulevar y lo que pasó en la noche es que uno como peatón sí ve las luces de los carros, pero los conductores no ven a los peatones porque la luz no es suficiente, está muy oscuro, necesitamos más iluminación aquí", expresó Luis Carlos Navarro.



Con más de nueve años de permanecer con su veterinaria en el lugar, platicó que es muy común presenciar accidentes automovilísticos en el sector, ya que también los vehículos circulan a exceso de velocidad y los peatones no tienen precaución.



"Yo creo que todos debemos de poner atención, porque es peligroso, ya ha habido varios atropellamientos, pero nunca había muerto alguien aquí, y a perros sí atropellan también a cada rato, pero pues falta que la gente haga caso y se fije al cruzar, más en la noche", agregó.



Mario Alfonso Lozano, quien lleva más de seis años como comerciante en la zona, destacó que la falta de señalamientos pudiera ser también una causa de que ocurran los accidentes, pero lo principal es que las personas sean responsables y no se "avienten" a la ligera.



"Sí es cierto que no hay rayas para que la gente cruce el bulevar, pero tampoco son precavidos, se avientan por en medio, por donde sea, y luego los de los carros pasan bien recio, incluso en el semáforo hacen alto a media calle, la responsabilidad es de ambos", destacó.



En lo que va del año, en Hermosillo han perdido la vida 56 personas, tras haber participado en algún accidente de tránsito, seis más que el total de occisos por esta causa en 2016.



Su principal causa, de acuerdo a lo que ha informado Tránsito Municipal, es por no respetar el Reglamento y la Ley de Tránsito, así como la irresponsabilidad de algunos al momento de conducir y cruzar sobre las distintas vialidad de la ciudad.