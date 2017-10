Le dan las gracias por favores recibidos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Muchos caminan largas distancias para llegar al destino, otros madrugan para poner sus puestos de figuras de San Judas Tadeo, y todos agradecen de corazón por poder estar presentes un año más en la celebración en el Santuario de Las Amapolas.



Los rayos de luz iluminaban la figura de San Judas Tadeo que destacaba entre la multitud, su túnica blanca con detalles dorados y verdes alegraban a sus fieles, que con lágrimas y una emoción inexplicable agradecían por los favores concedidos.



Desde San Pedro El Saucito fue el recorrido a pie que hizo Blanca Patricia Pacheco Reyes, de 30 años de edad, a quien no le importaron los fuertes rayos del Sol ni el calor sofocante con tal de cumplir la manda en honor al santo de los casos difíciles y desesperadas.



"Yo me sentí muy bendecida cuando llegué aquí porque estamos con bien y sobre todo darle las gracias por las peticiones y los favores que nos hace, él es muy cumplidor, la manda que acabo de cumplir fue por mi mamá, porque ella salió muy bien de una operación. Mi manda fue venir a pie desde San Pedro El Saucito", señaló.



Decenas de veladoras prendidas se encontraron a los pies de San Judas Tadeo en su capilla en la parroquia de la colonia Las Amapolas; cada llama representaba un agradecimiento, afecto, cariño y devoción hacia él, donde los feligreses rezaban en su honor.La imagen de San Judas se vio por todo el lugar; una de sus más devotas seguidoras, Brenda Alicia Basaca Palafox, de 40 años, vendía su figuraen un puesto que cada año queda vacío, pues asegura que se encomienda al santo.



"Yo tengo como 12 años vendiendo las figuras de San Judas Tadeo y estoy segura que nos vamos a ir sin ninguno, porque siempre me encomiendo a él y le he pedido mucho y me ha cumplido, principalmente por la salud de mis hijos; uno de ellos se puso muy malo una vez y le pedí a él y me lo salvó, le debo mucho a San Juditas".



Fueron cientos de fieles los que acudieron ayer a agradecer a San Judas Tadeo y a cantarle las tradicionales Mañanitas, pues hoy se celebra su día.