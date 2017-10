Hace falta agua en la colonia Los Pinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Los Pinos comentaron que hace alrededor de dos semanas tienen dificultades con el suministro de agua potable en sus hogares, ya sea que se quedan sin servicio o hay baja presión.



La problemática ha hecho que los colonos compren agua purificada para la limpieza general, así como el aseo personal, recalcando que es un gasto extra para su bolsillo.



Glenda Ríos, vecina de la colonia, comentó que desde la mañana les cortan el agua y regresa hasta las 16:00 horas, retrasando las tareas diarias.



"Nos estamos quedando sin agua frecuentemente aquí en la colonia, casi todos los días se va; hoy sí hubo agua pero muy poquita, y casi todo el tiempo se va en la mañana y ya no regresa hasta las tres, cuatro de la tarde", señaló.



El estar comprando de tres a cinco garrafonespor día ha sido la rutina que ha seguido Francisco Tadeo Fernández, uno de los afectados por la falta del líquido en la colonia.



"Hay veces que en la mañana hay mucha presión, yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar y en la tarde que llego casi no hay agua y no podemos lavar; hay veces que llego y me quiero bañar para devolverme a trabajar y no se puede".



Se solicitó versión al área de comunicación de Agua de Hermosillo sobre el problema de presión y falta del líquido en la colonia Los Pinos, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.