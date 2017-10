Usuarios perciben mal trato de los choferes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal trato de los operadores del transporte público hacia los usuarios se ha vuelto un común denominador en la ciudad, opinaron usuarios y organizaciones civiles.



Coincidieron en que el problema se debe a la incertidumbre con la tarifa final del servicio, así como a las condiciones laborales que viven los propios choferes y su falta de capacitación para un trato digno al usuario.



"Se debe a la falta de capacitación al interior de las empresas, para que los operadores traten de forma más digna y con más respeto a los usuarios", dijo Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, "consideramos que aparte de eso, debe haber un ambiente laboral con condiciones más propias".



Esto debido a que las situaciones que se dan dentro de los camiones pueden ser fruto de largas jornadas de trabajo, agregó, que exceden el promedio, a bordo de camiones no óptimos para prestar un servicio y a la posible inconformidad con los ingresos que los choferes perciben.



"Esto incide en la actitud y servicio hacia los usuarios, y aquí es responsabilidad evidentemente de la empresa tener horarios donde no se explote laboralmente, más de las horas debidas a los trabajadores, porque eso incide de forma negativa al servicio a los usuarios", dijo Peinado Luna.



Alfonso López, representante de Vigilantes del Transporte, afirmó que esta situación se ha disparado con el tema de la tarifa del servicio, algo que el Consejo Ciudadano de Transporte debe aclarar y solucionar a la brevedad, pues solamente están "pateando el bote" hasta el próximo año, para que las empresas no cumplan con las disposiciones de calidad.



"Parece que el chofer trae la instrucción de cobrar toda la tarifa, entonces el usuario discute con él", indicó, "nada más salió el Consejo Ciudadano a decir que hasta el 7 de noviembre revisarán las propuestas de inversión, pero de lo demás, no dijeron absolutamente nada, quedó igual.



"Ya hay conatos de violencia entre usuarios y choferes porque no se ha definido la tarifa, hay una serie de requisitos que no se están cumpliendo y hay un usuario que los está exigiendo".



Los choferes son la parte más delgada, señaló, manejan un camión en malas condiciones y si un usuario se siente mal en un traslado de media hora, el chofer que tiene que soportar una jornada.



Hay que recordar al Consejo Ciudadano de Transporte, que si bien ellos no tienen la capacidad de exigir a los concesionarios que cumplan las reglas porque esa es tarea de la Dirección de Transporte, sí pueden ajustar la tarifa, comentó.



"Les dieron un plazo ilegal hasta el 7 de noviembre, así lo vimos nosotros, para incumplir la ley; la ley debe cumplirse, no es ‘te voy a dar cuatro meses para que no la cumplas’, esto es algo totalmente fuera de contexto".