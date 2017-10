Forma fuga de agua gran río en Pueblitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Colonos de la cerrada Guarijíos en la colonia Pueblitos manifestaron su inconformidad ante una fuga de agua potable que surgió en el sitio y que ha recorrido un gran tramo del bulevar Pueblo Nuevo, por lo que solicitaron su inmediata reparación.



Aunque la fuga lleva al menos tres días, ha sido tiempo suficiente para que cientos de litros del líquido se hayan desperdiciado, quedando estancados en ciertas partes del sector.



Don Jesús Sarabia, vigilante de la cerrada, comentó que es la primera vez que sale la fuga, pero que en el poco tiempo que lleva corriendo ha empezado a ocasionar varios problemas.



"Es la primera vez que sale y es mucha, son cientos de litros de agua que están tirando y lo peor de todo es que es agua potable, creo que algunos vecinos ya la reportaron pero no sé, es que en algunas partes el pavimento se está partiendo, ya estaba rajado y ahora con el agua pues con más razón", señaló.



El líquido proveniente del asfalto empezó como un pequeño brote que al paso de los días aumentó por la presión ejercida, según informó una de las vecinas que respondió al nombre de Iris Parra.



"Sólo era una colita de agua, pero con la presión aumentó; son muchas las fugas que hay en la ciudad, no sólo es está, pero no está de más que las autoridades se enteren de este problema.



"Ojalá vinieran lo más rápido posible porque las fugas de agua son muy problemáticas porque luego empiezan a dañar el pavimento", concluyó la afectada.