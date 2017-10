Sueña Juan Pablo con ser luchador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sueño de Juan Pablo Soqui Villanueva, de 11 años y estudiante de sexto de primaria, quien tiene un promedio de 9.5, es convertirse en luchador profesional cuando sea grande.



La materia favorita de Juan Pablo es Ciencias Naturales, ya que una de las cosas que más le gusta realizar dentro del aula es experimentos y ver las reacciones que estos provocan, además de conocer acerca de las plantas y animales que lo rodean.



"Me gustan las Ciencias Naturales, me gusta la ciencia y me gusta mucho lo que se hace al momento de realizar experimentos como los volcanes y otros que vienen en los libros de texto", comentó.



Juan Pablo, quien es estudia en la escuela Luis Arturo Palma Meza, espera próximamente entrar a clases de tae kwon do o alguna arte marcial para irse preparando poco a poco en las luchas y ser como alguno de sus ídolos algún día.



"He visto la acción que tienen en el ring y mis papás me van a meter pronto en clases de tae kwon do, pero desde pequeño he jugado futbol en un pequeño grupo que hay en la colonia", comentó.



El menor juega futbol, pero sus intereses e inquietudes ahora están más centradas en conocer acerca de las técnicas de las peleas de box, WWE y lucha libre.



Sin Cara y Kalisto son los luchadores que más admira por sus habilidades y las técnicas que utilizan al momento de subirse al ring, por lo que no se pierde las peleas de sus personajes favoritos.



Aunque el deporte es una de sus aficiones, a Juan Pablo le gustaría estudiar algún día una carrera encaminada al estudio de los animales o alguna ciencia afín, pero comentó que aún no tiene definida una en particular.



Siendo el mayor de tres hermanos, su madre Clarissa lo considera como un niño protector, independiente y con mucha energía, es por ello que busca inscribirlo en actividades donde pueda utilizarla al máximo.