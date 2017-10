"Tapizan" de basura carril de una calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un carril de la calle Republica de El Salvador, entre Huatabampo y Francisco Pizarro, en la colonia Camino Real, se encuentra obstruido por basura dejada por habitantes del lugar, situación que molesta a los vecinos cercanos a la suciedad.



Miguel López, vecino afectado, comentó que la calle todo el tiempo se puede apreciar con suciedad, por lo que han decidido hacer limpiezas pero estas no han servido del todo, pues la vialidad al cabo de unos días vuelve a estar con basura.



"La verdad aquí somos algunos vecinos los que limpiamos la calle pero al rato vuelve a estar igual, nosotros nos llevamos la basura pero la gente viene y tira de nuevo, ayer echaron un montón, siempre hemos tenido ese problema".



Virginia Félix, residente del sector, comentó que los automovilistas han optado por tomar otras vías, pues es difícil tener acceso al lugar por la gran cantidad de basura que hay.



"Yo no sé qué tiene la gente en la cabeza al tirar la basura ahí, no es lugar para echar el cochinero, no es justo, la basura está invadiendo el carril y ahí anda la gente teniendo que sacarle la vuelta para poder pasar", afirmó la afectada.



Los vecinos solicitan a los vecinos de la colonia Camino Real no tirar basura en el sitio, pues está empezando a afectar el paso vehicular, así como el surgimiento de fauna nociva.