Españolas en Hermosillo sólo quieren que haya paz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Podrán estar de acuerdo o no con el movimiento independentista de Cataluña -que ayer votó por su independencia de España-, pero para Inmaculada Puente de Corella y la catalana Rosa Vilá Font, su único deseo es que haya paz.



Desde el árido desierto sonorense, la catalana Rosa Vilá Font espera que su país y España convivan en armonía y que la independencia de Cataluña se acepte de manera pacífica, sin la intervención forzosa del Gobierno español.



La situación que se vive en estos momentos es de tensión, pero Rosa confía en que la situación pueda resolverse.



"El Gobierno español va a poner en práctica el artículo 151, que deshace el Parlamento Catalán, al Parlament,y pues las expectativas en las siguientes horas de quéva a suceder están un poco en contradicción la situación ahora mismo allá, porque ya se declaró la República, pero por otro lado el Gobierno de España la ve como algo ilegal.



"Estoy de acuerdo en que se ejerza el voto y que la democracia siga en pie; me importa que se solucione la situación entre Cataluña y el respaldo español, que básicamente se pueda arreglar la situación", expresó.



Aunque cientos de kilómetros separan a Vilá Font de su familia en Cataluña, ella ha expresado su apoyo a los catalanes que están luchando por vivir en libertad y armonía.Desde hace 11 años la catalana reside en Hermosillo y la espera sobre cuál será el siguiente paso para Cataluñala ha dejado con la esperanza de que se ejerza el proceso de manera democrática y que el voto de los catalanes sea respetado.



CONSIDERA QUE ES UN ERROR



Aunque el deseo de ser independiente ha estado latente por muchos años en Cataluña, Inmaculada Puente de Corella considera que es un error debido a que el mundo actual pide naciones que estén unidas.



La presidenta de Lutisuc, originaria de España, expresó su opinión al respecto con el anuncio de la aprobación de la independencia de Cataluña, la cual considera afectaría a España.



"Considero que es un error. Vivimos en un mundo donde las economías tienden a ser globales y esto (la sepación de Cataluña) afectaría".



España arremete contra Cataluña, que votó por la resecesión



En una de las jornadas más trascendentes de la historia española reciente, el Parlamento catalán votó ayer unilateralmente en favor de declarar independiente a la región, a lo que el Gobierno central replicó de inmediato: Despidió a los gobernantes catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones en Cataluña.



Horas después del anuncio, el Senado español autorizó al Gobierno poderes especiales constitucionales para impedir la secesión. El Gobierno conservador del presidente del gobierno español Mariano Rajoy llamó al gabinete a una reunión urgente por la noche, tras la cual anunció las medidas de emergencia, incluyendo elecciones para el 21 de diciembre.



En Barcelona, el anuncio fue recibido con abucheos y silbidos de desaprobación por la multitud.



que se había reunido a las puertas del palacio de Gobierno para celebrar la medida independentista del Parlamento.



"No se trata de suspender el autogobierno, de intervenirlo ni de recortarlo, sino sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible", argumentó Rajoy en su discurso.



El Tribunal Constitucional de España y el gobierno español han dicho que la propuesta de secesión es ilegal.



Rajoy también dijo que cerraría las oficinas del gobierno catalán en el extranjero y despediría al jefe de la Policía regional catalana, así como a los representantes del gobierno regional en Madrid y Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea.



Pero la batalla por el futuro de Cataluña no ha terminado.



El despojo de los poderes locales por parte de Madrid probablemente será visto por los catalanes como un acto humillante y provocador, y se espera que haya reacciones. Se ha convocado a protestas el domingo, y los empleados del gobierno regional podrían aplicar un plan de desobediencia y retiro de cooperación.