Familia teatral da el último adiós a Hiromi

(Agencias)

La familia teatral se reunió la noche de ayer en una funeraria de Félix Cuevas para despedir a uno de sus miembros jóvenes, la cantante y actriz Hiromi, quien falleció la mañana de este 27 de septiembre junto a su hija Julieta por causas aún desconocidas, pero desencadenaron primero la muerte de la bebé y después la de la actriz.



"Ella entró ayer (al hospital) por un dolor en el estómago. Las palabras claras son que se complicó, porque Julieta murió a media noche y mi hija hoy en la mañana, (los doctores) hablaron de una hemorragia interna que no pudieron controlar, la operaron anoche, la volvieron a operar hoy como a las 11, le detuvieron la hemorragia pero hubo varios paros cardíacos", explicó la señora Lourdes Elsa Salas, mamá de Hiromi.



De acuerdo con sus palabras, al parecer Hiromi tenía mucha voluntad de vivir, porque después del cuarto infarto y mientras el doctor les comunicaba de su muerte, ella volvió a tener signos vitales, una alegría que les duró pocos minutos porque él corazón le falló una quinta vez y ya no regreso.



"Nos dijeron que lo que le pasó a Hiromi, ha sucedido unas cuatro veces en 20 años. Ella era la mujer más feliz del mundo, ayer en la mañana tuvo cita con su ginecólogo y todo estaba bien, me mandó fotos donde le estaban haciendo la ecografía, vimos a Julieta bien moverse, después la vio su pediatra y todo seguía bien".



La señora Salas explicó que Hiromi ya les había dicho que el nacimiento de Julieta se adelantaría unos 10 días, que ya no sería el 21 de octubre como se tenía planeado debido a que la bebé estaba creciendo rápido, pero que la cesárea no estaba contemplada sino que se esperaba que fuera parto natural.



Ahora lo que tienen enfrente es su funeral y lo que planean, por deseo de su viudo el cantante Fernando Santana, es que Hiromi y Julieta sean cremadas juntas este jueves, en las instalaciones del mismo velatorio de Félix Cuevas, según declaró la señora Lourdes Elsa Salas, y que la urna permanecería en la Ciudad de México con su yerno.



"Estaba tan feliz, tan enamorada, tan deseosa de ser mamá. Había cumplido muchos sueños en el teatro pero el de ser mamá la llenaba de vida. Murió feliz, alcanzó a darle un beso a su esposo antes de que la metieran (al quirófano)", dijo la mamá de Hiromi, quien compartió que ella fue una niña muy deseada porque después de 10 años de matrimonio con Alfonso Javier Hayakawa, por fin llegó Hiromi y después su hermana Kaori.



Fue precisamente está última quien en representación de toda su familia, y su cuñado Fernando Santana, salió a hablar con los medios apostados afuera de la funeraria.



"Sólo quería agradecerles por acompañar a mi hermana ahorita, durante toda su carrera y su vida, espero que entiendan que es un momento muy difícil para nosotros, mañana (jueves) vamos a tener una misa con la gente más cercana y mañana mismo las cremaremos a las dos", declaró Kaori.



En la funeraria estuvieron presentes Kika Edgar, Laura Cortés, María León, Paola Gómez, Mario Sepúlveda, Alex Brizuela, Jaime Matarredona, Rogelio Suárez, Manuel Balbi, Freddy Ortega, Mónica Huarte, Andrés Naime, Rina Rajlevski, José Manuel López Velarde, Morris Gilbert, Valeria Vera, Estrella, Erika Alcocer, María Chacón, Yahir, por mencionar algunos.