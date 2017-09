Piden limpieza en escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia de la escuela primaria Narciso Mendoza, ubicada en la colonia San Luis, se quejaron por las malas condiciones en las cuales se encuentran los baños del plantel.



Una de las madres, quien pidió omitir su nombre, comentó que desde hace más de un ciclo escolar los baños del turno matutino se encuentran cerrados, por los que tienen que utilizar los del turno de la tarde, los cuales se encuentran en malas condiciones.



"Ya tenemos varios meses quejándonos porque los baños no funcionan, no tienen agua y abren los del otro turno, pero aún así no da abasto ya que son muchos niños los que van a la escuela", dijo.



Pisos sucios, sin agua limpia en los escusados y algunos de los cubículos sin puerta, son las condiciones en las cuales tienen que acudir los menores para realizar sus necesidades básicas.



Otra de las madres, Ofelia Gutiérrez manifestó que desde hace tiempo se notificó a la Secretaría de Educación y Cultura acerca del problema, el cual en su momento fue resuelto, sin embargo eso fue hace tiempo.



"Sí nos ayudaron, pero ahora esta vez no nos han hecho caso, ya le dijimos a la directiva de la escuela y nos han dicho que sí se hace la limpieza diaria de los sanitarios, pero muchas veces no tienen suficiente presión de agua los baños y se quedan los desechos", expuso.



La madre de familia, así como otros padres, se encuentran preocupados de las condiciones de los baños, ya que puede ser un riesgo para la salud los menores, que se exponen a los malos olores y posibles infecciones.