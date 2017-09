Contribuye una fuga al deterioro de calle

Vecinos de la colonia El Sahuaro reportan una serie de baches causados por el paso constante de vehículos y una fuga de agua proveniente de una vivienda en la calle Huatabampo, entre Quiroga y Cabo Blanco.



Ramona Rocha, vecina afectada, señaló que los baches han aumentado su tamaño pues el correr constante de la fuga del agua ha hecho que el pavimento se dañe más, convirtiéndolo en pequeños estancamientos de agua sucia.



"Esos baches ya tienen rato ahí, siempre hemos batallado con eso, salen y no hacen nada; lo único que está pasando es que se hagan más grandes, porque la fuga que viene de una casa hace que se desgaste el pavimento, y el agua se estanca en los baches que ya han provocado mosquitos", aseguró.



También algunos automovilistas han estado a punto de chocar por querer sacarle la vuelta al desperfecto.



Yesenia Lara, vecina de la calle Huatabampo, aseguró que los baches ya tienen más de cuatro meses, motivo por el cual pidió su inmediata reparación.



"Los baches siempre se hacen ahí, sobre todo porque cuando llueve el bulevar parece arroyo y luego ahorita con la fuga que está ahí más se lo está llevando; hay veces que es un cochinero ese tramo.



"Los carros casi chocan por quererle sacar la vuelta y así no debe de ser, no han hecho nada por reparar eso, y es un problema para nosotros porque la calle está empeorando, lo ideal sería que vinieran a bachear y bien la Huatabampo".