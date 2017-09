Teje colchonetas para damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Unas largas tiras de plástico son tejidas para crear una colchoneta, que va tomando una textura y una forma especial, y aunque los colores varían, estas tienen dos propósitos: Ser donadas a los damnificados por los terremotos y cuidar el medio ambiente a través del reciclaje.



La idea nació en la Ciudad de México y llegó por medio de mensajes con esperanzas a Bertha Alicia Herrera Mateos, una maestra de yoga que al ver la urgencia por la que están pasando nuestros hermanos decidió tejer bolsas de plástico para crear colchonetas.



Mientras un gancho grueso une extensas tiras de poliuretano, una trenza se va formando como el tejido de una bufanda, y Bertha Alicia, feliz de poder hacer esta gran obra, porque confía que las colchonetas serán de gran ayuda.



"Esto fue una propuesta de la Ciudad de México y vi y dije ‘no pues aquí también se puede hacer esto porque está fácil’, es como si tejieras una bufanda, sólo que esto son bolsas de plástico.



"Este material es reciclable, primero que nada, y no es tan sucio, no agarra ácaros; van a ciudades en donde no tienen agua, en dónde lavar las cobijas; estas no agarran suciedad, igual agarran tierra pero no pasa nada, es más fácil de limpiar, de lavar, más rápido de secar, garantías que tiene el material", aseguró.



Bertha Alicia se sintió conmovida con la terrible situación, pues viaja constantemente a la capital del País, y ve que familias enteras perdieron su patrimonio de la noche a la mañana.



"Yo voy muy seguido a México, entonces imagínate que enseguida de ti haya gente que estaba bien y de repente ya no tengan nada. Yo prefiero pensar en lo que pueda ayudarles; esto tiene dos funciones: Ayudas al planeta y ayudas a la gente, también te ayudas porque es una terapia ocupacional, la gente también necesita sentir que la estamos apoyando".



Se necesita gran cantidad de bolsas de plástico para realizar una colchoneta, dijo, ya que es un proceso largo, laborioso y que se requiere de paciencia.



La gran satisfacción de Bertha Alicia será que las colchonetas que pueda realizar ayuden a las personas que se quedaron sin un lugar dónde pasar las noches.



Si desea apoyar la labor de Bertha Alicia puede acudir a avenida 13 No. 277 esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Jesús García, o bien comunicarse al 6621550633.