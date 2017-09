Rehabilitarán calle Doctor Noriega

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una inversión de 3.7 millones de pesos, a partir de hoy inician las obras de recarpeteo en la calle Doctor Noriega desde Luis Encinas hasta la Pino Suárez, anunció el director de Infraestructura de Cidue.



Gerardo Togawa Espinoza detalló que las obras se realizarán en tres etapas, incluyendo trabajos nocturnos para no entorpecer la circulación de comerciantes, y hoy y mañana será desde el bulevar Luis Encinas hasta la calle Jesús García.



"Para poder trabajar y que sean los menos problemas los que se generen en la obra, cuando se trabaje en la zona del Centro se va a trabajar en la noche, la primera etapa se realizará en el día este jueves a partir de las 07:00 horas", comentó.



Para no entorpecer las obras, Togawa Espinoza hizo un llamado a los habitantes de la zona a no estacionar los vehículos en esta rúa para agilizar las labores.



La segunda etapa se realizará por la noche a partir del lunes desde la calle Jesús García hasta la Matamoros, mientras que el tercer tramo de la Matamoros a la Pino Suárez se hará en el mismo horario los días jueves y viernes de la próxima semana.



"No van a permanecer cerrados estos tramos en la mañana, a partir de las 21:00 horas se empezará y estarán trabajando toda la noche, después del recarpeteo le damos un periodo y después regresaríamos a pintarlo", agregó.



La obra consta de un total de 15 mil 250 metros cuadrados.