Exigen agilizar pago de pensiones

Poco más de 10 trabajadores sindicalizados de la Universidad de Sonora (Unison) que esperaban su jubilación o pensión fallecieron sin poder cobrar este derecho por el cual trabajaron algunos de ellos más de 30 años, coincidieron los líderes de ambos sindicatos.



Del año 2012 a la fecha fue cuando ocurrió el desfalco al fondo de pensiones y jubilaciones de la Unison, el pasado 16 de enero miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus)interpusieron una denuncia ante las Fiscalía Anticorrupción por el adeudo de 145 millones de pesos.



El dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, Ismael Arredondo Casillas señaló que en el último año han fallecido 10 trabajadores esperando culminar su trámite para pensión o jubilación.



"Es grave porque la plantilla laboral del Steus está envejeciendo debido a que no contamos con buenas condiciones o son condiciones adversas con las que se jubila un trabajador", externó.



Son aproximadamente 190 trabajadores sindicalizadosque iniciaron su trámite de jubilación desde noviembre del año pasado y que hasta la fecha no ha concluido, explicó el dirigente, a pesar de ser un proceso el cual dure máximo tres meses.



El líder gremial del Staus, Javier Quintanar Gálvez, no precisó la cifra exacta de los académicos que han fallecido esperando a que sea resuelto su proceso de obtener su apoyo vitalicio, sin embargo sí han ocurrido este tipo de casos.



"Queremos llegar al 100% pero tenemos una problemática con Isssteson, porque son varios organismos detenidos, entendemos que están en una situación grave pero ¿cómo les decimos a los académicos si ellos ya cumplieron con su tiempo de trabajo?", dijo.



Algunos maestros se encuentran enfermos o por la misma edad ya no pueden acudir al aula y están en la espera de la culminación del trámite, detalló las cuales aún están pendientes alrededor de 100 personas.



Es por ello que se tuvo que ejecutar alrededor de 20 amparos, ya que estas personas tenían más de un año sin respuesta, debido a que la reglamentación marca que no debe de pasar más de un año, explicó Quintanar Gálvez.



"Las respuetsas han sido positivas y lo que queremos es que inste a la entidad de Isssteson que procede y no debe de detenerse", puntualizó.