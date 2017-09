Merma pesca del "oro rosado" desde arranque

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La captura de camarón ha mermado desde el arranque de la temporada en un 70%, pero aún no hay pérdidas por ello.



Son apenas 30 kilogramos de crustáceo los que capturan y traen por panga en la zona de El Tóbari, de los 150-180 con los que comenzaron, dijo Aureliano Aldama Rivera, presidente de la Federación de Auténticos Pescadores de la Bahía, lo que no es tan redituable, pero tampoco negativo.



Un 20% de los pescadores decidieron ya abandonar esta actividad para ir en busca de jaiba, expuso, y no representar una competencia más en el "oro rosado".



Los primeros días de captura fueron positivos para el sector, añadió, pero como cada año conforme transcurre el tiempo el producto se escasea.



"Ya mermó, pero sigue habiendo poquito, 15, 30, 50, los primeros tres días fueron los buenos, luego empezó a mermar por la marea, pero sigue habiendo, mermó ya un 70%, es normal", abundó.



Se espera que esta producción se mantenga hasta diciembre, y que cambien las mareas, externó, para llevar los ingresos necesarios al hogar para subsistir.



"Están contentos los pescadores, no hay molestia por la merma porque es algo normal, hay optimismo por la buena temporada, esperamos que nos aguante así hasta diciembre", destacó.



Las ganancias esta temporada si han estado presentes, agregó, no como el año pasado cuando la temporada sólo los endeudó.