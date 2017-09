Hombres bordarán por la paz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la fuerte presencia del machismo en la cultura sonorense y el alza en la tasa de feminicidios y diversas formas de violencia hacia la mujer, un grupo de hombres decidió comenzar a reunirse para abordar –y bordar– estos temas en la búsqueda de la construcción de una nueva masculinidad y erradicación de las violencias machistas.



El bordado, así como se emplea en diversas ciudades del País para apostarle a la memoria colectiva a través de hilo y tela, será la herramienta aplicada por ciudadanos y especialistas en el centro cultural Casa Madrid, en Hermosillo, donde se convoca a hombres de todas las edades a acercarse a su ciclo de charlas y bordados por la paz.



El evento no está cerrado a la participación de mujeres, sin embargo, el enfoque es hacia los hombres con el objetivo de abonar a la eliminación de prejuicios en torno a la práctica del bordado y, con base en los temas a tratar, sumarlos a la lucha por mujeres libres de violencia.



"Muchas veces todos –y me incluyo–, mostramos en redes sociales que sí nos afecta", explicó Jesús Madrid, integrante de la organización, "pero a fin de cuentas no estamos haciendo nada, no estamos empujando la agenda de la violencia hacia la mujer: Al contrario, aportamos a que se siga fomentando, porque no estamos realmente luchando.



"La idea de que nos juntemos y platiquemos, es que armemos un discurso colectivo por parte de los hombres que nos lleve a realizar acciones también colectivas, en el que podamos hablar de una nueva masculinidad sensible en la lucha por las mujeres libres de violencia".



El evento contará con la participación de especialistas en género como Silvia Núñez Esquer y Guillermo Núñez Noriega, quienes guiarán e impartirán las charlas sobre feminicidio, nuevas masculinidades, acoso a las mujeres y el derecho a decidir.



La primera sesión de "Hombres bordando para erradicar las violencias machistas" se realizará en el centro cultural Casa Madrid, ubicado en Sufragio Efectivo 21, colonia Centro, el próximo sábado 30 de septiembre a las 18:00 horas; acceso gratuito y cupo limitado. Para mayores informes, visite Casa Madrid en Facebook.