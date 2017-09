Juzgado determinará legalidad de registro de sindicato Secomex

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será un Juzgado de Distrito de Hermosillo el que determine si fue legal o no la decisión que tomó la Junta de Conciliación y Arbitraje, de otorgarle al registro a otro sindicato dentro de la empresa Soluciones e Importación Sonoyta S.A de C.V., conocida como Secomex.



Por lo pronto ayer se realizó la votación de los trabajadores para decidir por cuál organización se inclinaban: Fueron 65 votos para el nuevo sindicato que se afilió a la CTM y 32 para el que tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, el Sindicato de Choferes, Transportistas, Obreros, Industrial, similares y conexos del Estado de Sonora, afiliado de Fenaso.



Mientras el juez de Distrito no determine si fue legal o no otorgarle el registro al nuevo sindicato, la autoridad laboral no podrá validar dicha votación, según explica Jorge Clausen Marín, titular de la Junta.



Fenaso adelantó que impugnará el referéndum al considerar que se dieron ciertas irregularidades, como pudo ser la compra de votos de parte de la CTM, señalaron empleados.



ACUSA A AUTORIDAD



Gerardo González Guerra, director general de Secomex Logístikos, acusó a las autoridades de Trabajo de beneficiar a la Confederación de Trabajadores de México, dándole el registro al sindicato a pesar de no cumplir con algunos requisitos.



Pero Clausen Marín negó la imputación al afirmar que cumplieron cada uno de los requisitos.



Fue el mismo sindicato afiliado a Fenaso el que interpuso el amparo y el juez le otorgó la suspensión provisional, mientras resuelve de fondo el expediente.



El secretario general de la CTM, Javier Villarreal Gámez, quien dio a conocer el resultado de la votación en la empresa, aseguró que buscará construir puentes de diálogo y concordia.