Daniela es pura "chispa"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Daniela Guadalupe Astorga Tobares es en apariencia una niña tímida, se agarra de la ropa de su mamá y se asoma por detrás de ella; "¿Ya quieres volver a la escuela? ¿A qué juegas?", se le pregunta, y en segundos estalla en comentarios sobre lo que le gusta: "Es una tremenda", dice María Jesús Tobares, su madre.



"Me gustan todas las materias, pero lo que más me gusta de la escuela es corretear, nomás que me caigo mucho", contó Daniela, quien necesita zapatos ortopédicos para su problema de pie plano, algo que su familia no ha podido costear; valen mil 500 pesos.



Daniela es una niña de 7 años que pasó a segundo de primaria, vive con sus padres y sus hermanitos menores, Diana y Emilio, de 1 y 4 años, en una pequeña casa que la familia construyó con mucho esfuerzo, hace apenas dos meses, en la invasión 10 de mayo.



La casa de cartón, láminas y madera fue severamente afectada por las recientes lluvias, y Daniela perdió su ropa y viejos útiles escolares: "Fue una cosa espantosa", contó María, "Se nos mojó todo y así quedó el cuartito, chiquito, de la tierra que le tuvieron que echar adentro".



"Ahora parece casa de enanos", bromea Daniela.



La familia Astorga Tobares viene huyendo de la colonia La Choya, donde fueron víctimas de múltiples robos: "Se llevaron lo poquito que teníamos; nos tumbaron puertas y ventanas, y se llevaron hasta los pañales y la leche de la niña", dijo María Jesús Tobares.



Todo eso lo vivían Daniela y sus hermanitos; la madre recuerda que la niña lloraba y le decía: "Mamá, nunca vamos a poder tener nada, ya no quiero vivir aquí, pero tampoco quiero vivir en una casa de cartón. Y yo le contesté que ni modo, que teníamos que empezar de abajo".



