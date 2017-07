Recibe hasta 25 reportes al día por garrapatas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta 25 reportes al día de perros y patios con garrapatas recibe el Centro de Atención Canina y Felina, siendo uno de los más recurrentes, informó el doctor José Ariel Félix Ortiz.



Aunque no se tienen sectores focalizados con mayor recurrencia, el director del centro mencionó que además de los reportes, reciben hasta tres perros diarios con problemas de garrapatas.



"Recibimos reportes todos los días, de 20 a 25 diarios de perros con garrapatas y entregan ahí al centro todos los días perros con garrapatas, estamos seguros de que hay muchas garrapatas es un problema general en Hermosillo", indicó.



Félix Ortiz detalló que a pesar de que el centro realiza baños garrapaticidas de manera gratuita, también se presentan casos de perros con garrapatas que son abandonados en las puertas de este centro.



El Centro de Atención Canina y Felina cuando recibe un reporte no realiza visitas a los domicilios, pero se encargan de realizar campañas de esterilización y desparasitación en distintas colonias de manera gratuita.



"Llevamos jornadas de vacunación para rabia, desparasitación y baños garrapaticidas, los llevamos a las colonias completamente gratuitos, no acudimos al domicilio, tratamos de hacer una jornada integral de salud para que lleven a sus perros", detalló.



La garrapata es un animal que se alimenta de sangre caliente y aunque cualquier animal, incluido el hombre, es susceptible a tener garrapatas, son los perros los principales portadores de la garrapata.



El doctor Félix Ortiz aclaró que no existen sanciones de parte del Centro de Atención Canina y Felina para las personas que cuenten con un patio con garrapatas, pero si tienen mascotas con este problema pudiera considerarse como maltrato animal.



Hay 40 mil perros callejeros: Félix Ortíz

Por Tanya Vásquez



Alrededor de 40 mil perros en situación de calle se estima que hay en la ciudad, en su mayoría de dueños irresponsables que los dejan salir a al calle, indicó el director del Centro de Atención Canina y Felina.



Por noveno año consecutivo el 27 de julio se conmemora el Día Internacional del perro callejero, con el fin de concientizar sobre el cuidado responsable de las mascotas y su esterilización.



El doctor Ariel Félix Ortiz mencionó que en Hermosillo existen de 35 a 45 mil perros en situación de calle, lo que ocasiona problemas

de fecalismo, agresiones y tiradero de basura.



“En situación de calle se convierten aquellos perros que tienen

dueño y que por alguna razón los dejan salir a la calle, nosotros buscamos promover la esterilización, la desparacitación y la tenencia responsable y el cuidado de mascotas”, indicó.



Según datos de Vetme Hospital Veterinario, México es el país con la mayor población canina en Latinoamérica y en el que más perros viven en la calle.