Buscan pasar duro obstáculo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cáncer es una palabra que provoca miedo con tan sólo escucharla, eso fue lo que sintió María del Pilar Herrera cuando su pequeño hijo Brian Omar, de 4 años, fue diagnosticado con leucemia hace un año, motivo por el cual solicitó ayuda de la comunidad hermosillense.



La posición de la familia es muy difícil, pues la madre de otras dos niñas y de un bebé próximo a nacer comentó que se ha complicado la situación ya que dependen del poco sueldo de su esposo Óscar Félix Hernández para salir adelante.



"Mi esposo es el que trabaja porque yo no puedo, sale muy cara la enfermedad de mi hijo, el Seguro Popular le cubre el tratamiento y los estudios, pero cuando no hay lo que ocupa Brian en el hospital lo tenemos que pagar nosotros y es muy caro", comentó.



María y su esposo vivían en Banámichi y desde hace un año se encuentran viviendo en Hermosillo para que el pequeño Brian luche contra el cáncer que padece, así como otras complicaciones surgidas a raíz de su enfermedad.



"La leucemia le trajo complicaciones, nos dijeron que el niño tenía muy inflamado el hígado, él estaba grave, no le bajaba la hinchazón, tardó como un mes para recuperarse".



"Dijeron que iba a ser un milagro si él vivía porque el hígado no respondía a los medicamentos que también ya le están dañando el corazón, pero por fortuna él ahorita ya está mucho mejor", agregó.



La madre solicitó a los hermosillenses despensa, ropa para Brian y sus hermanitas, zapatos, leche y pañales etapa cuatro para que ella y su familia puedan salir adelante mientras el tratamiento de Brian Omar se lleva a cabo.



Si desea apoyar a Brian y su familia puede acudir a avenida Isla del Tiburón #1279 entre Sahuaro Final y Sahuaro en la colonia Sahuaro Final, o bien puede comunicarse al número 6231036809 con María del Pilar Herrera.



A DETALLE



SE NECESITA:



• Despensa

• Leche y pañales etapa cuatro

• Ropa para niño y niña

• Zapatos



DIRECCIÓN:



•Avenida Isla del Tiburón #1279 entre Sahuaro Final y Sahuaro, colonia Sahuaro Final.



TELÉFONO:



• 6231036809