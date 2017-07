Se abre el paso ante los boleros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sentada en su banquillo, Elizabeth Galindo analiza la textura del par de botas que tiene enfrente: Son de piel, entonces hay que cepillarlas con espuma para limpiar el polvo, luego secar y empezar a aplicar la grasa para pulir con un trapo hasta dar brillo.



Elizabeth es minuciosa, detallista, y por eso tiene filas de clientes que día a día la buscan en la explanada del Mercado Municipal, en Hermosillo.



"Tengo más de 20 años trabajando aquí, empecé de muy niña; aparte de la necesidad, porque vengo de una familia de diez hijos, me decidí a trabajar aquí para seguir estudiando cuando era adolescente, ahora le sigo para sacar adelante a mis hijos", contó.



Aprendió el oficio de bolera viendo a quienes ahora son sus compañeros, y aunque al inicio la menospreciaron por ser mujer, desde sus 9 años Elizabeth creció entre cajas con jabón de calabaza, cepillos, cremas, franelas, grasas y tintas.



"Me decían que este era trabajo de hombres, pero me fui ganando su confianza; les he demostrado que todo lo contrario, que se trata de echarle ganas a lo que una se proponga. Me gusta mi trabajo y me motiva a seguir adelante, para demostrarle a la gente que puedo", dijo.



Elizabeth se ha ganado el cariño de la gente que la rodea; se le ve siempre trabajando con una sonrisa, platicando con los clientes y saludando y bromeando con sus compañeros.



"He hecho muchos amigos, me llevo bien con todos los boleros. Y lo bueno es que hay clientes para todos; aquí en el Mercado, como dicen, sale el Sol para todos", agregó.