Están residentes en contra de ubicación de Hospital General

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos del sector Poniente de la ciudad se pronunciaron en contra de la ubicación del nuevo Hospital de Especialidades del Estado de Sonora y manifestaron estar de acuerdo con su construcción.



Karina Ballesteros, Octavio Soto, Marcela Vásquez, Humberto Domínguez, Nora Valenzuela, Isadora Fragoso, Carmen Quiroz, José Luis Macías, Adrián Rubí y Rosario García, dieron a conocer la postura del grupo en rueda de prensa en el área común del fraccionamiento Villa de Parras, ubicado al Poniente de la ciudad.



Ellos y decenas de asistentes que acudieron a la reunión son de 23 colonias, entre ellas Villa de Parras, Campo Grande, Nazareo Oriente, Campanario, Salvatierra, Paseo de las Misiones y La Encantada.



"Nosotros en ningún momento estamos en desacuerdo al contrario aplaudimos y agradecemos la gestión porque conocemos la necesidad creciente del Estado y del Municipio, sin embargo no estamos de ninguna manera de acuerdo con la ubicación del mismo", comentó Isadora Fragoso.



El grupo reiteró que la cuestión más preocupante es la ubicación, debido a que actualmente en el sector no se cuenta con los accesos necesarios y que, cuando realizan eventos en el Estadio Sonora el bulevar Colosio se vuelve intransitable.



El tráfico, la inseguridad y los socavones son problemas añejos a los cuales ya se ha pedido una respuesta, pero no han sido escuchados por parte de las autoridades municipales, afirmaron los habitantes del sector.



SOBRE LAS OBRAS



En cuanto a las cuatro obras de mejora en los alrededores, señalan que debieron de haberse realizado desde hace años y no ahora que se planea realizar un nuevo nosocomio.



Manifestaron que cuando se decidió construir el Estadio Sonora se les prometió que se iban a crear nuevos accesos para desfogar el tráfico, pero solamente quedó en palabras.



Además aclararon que en sus documentos entregados a las autoridades no se ha tocado el tema de la plusvalía, solamente que el público al cual está destinado este hospital es de diferente nivel socioeconómico al de la zona.



Algunos de los vecinos que estuvieron presentes en la reunión propusieron que el edificio sea construido al Sur de la ciudad o algún otro lugar con más accesibilidad para que las personas puedan llegar.



Humberto Domínguez, miembro del grupo, destacó que hasta el momento los vecinos que conforman el comité no han tenido un acercamiento con las autoridades, solamente hubo pláticas con dos fraccionamientos cercanos.



"Lo que nosotros pedimos es que se nos dé respuesta al oficio que nosotros entregamos y que nos resuelvan, esperamos que de allá comprendan nuestra situación, no estamos cerrados a esto", dijo.



En caso de que no se obtenga una respuesta por parte de las autoridades, las acciones que se tomarán se irán acordando y serán informadas a los miembros del grupo y cada fraccionamiento.



Se buscó posicionamiento por parte de las autoridades estatales de la Secretaría de Salud, pero no se obtuvo respuesta sobre el tema.



NEGARÁN PERMISOS



No se otorgarán permisos para vendedores ambulantes en las afueras del nuevo Hospital General que estará ubicado en Quiroga y Quintero Arce, afirmó Luis Armando Becerril, director de Inspección y Vigilancia.



Ante las molestias expresadas por vecinos del sector por la construcción de la clínica en esta zona, Becerril indicó que los residentes pueden estar tranquilos en este tema, pues no se podrán colocar vendedores ambulantes a las afueras del hospital.



Según el Reglamento de Comercios y Oficios en la Vía Pública que entró en vigor en 2003, detalló que se prohíbe otorgar permisos a 100 metros afuera de un hospital ni en caso de que dañe a terceras personas.



El funcionario explicó que los vendedores que se encuentran por fuera del actual Hospital General solicitaron permiso desde años anteriores a que entrara el reglamento, por lo que no pueden ser cancelados.