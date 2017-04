Autoridades sostienen encuentro con bomberos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Autoridades del Ayuntamiento se reúnen con Bomberos de Hermosillo en mesa de trabajo.



Después de más de 15 días de plantón enfrente de Palacio Municipal, Bomberos de Hermosillo habían manifestado que se encuentran abiertos al diálogo.



El vocero del movimiento, Jesús Díaz Ruelas, señaló que los "apagafuegos" no habían abandonado las mesas de trabajo, ya que ellos han sido excluidos y no habían sido buscados por las autoridades municipales.



"Nos contactaban y sin decir nada más dejaron de hablarnos y ya no quisieron dialogar, de esta manera queremos demostrar nuestra voluntad y que aceptamos hacer una mesa de trabajo en la Estación de Bomberos como ellos lo habían planteado", dijo.