Solicitan vecinos limpieza profunda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Limpieza profunda solicitan los residentes de la invasión El Guayacán, en la calle Tres y Olivares Final, la cual se ha convertido en un foco de infección por las fugas constantes de agua y el crecimiento de maleza.



Los vecinos del asentamiento ubicado al Norte de la ciudad solicitaron a las autoridades el apoyo para que se inicie una campaña de limpieza en el sector, ya que está por llegar la temporada de lluvias y la calle se convertirá en arroyo el cual albergará todo tipo de animales.



"Pues sí estaría bien que limpiaran porque verás como se juntan los moscos, siempre está el atascadero de agua porque hay fugas y se llena de lodo, y lo que más salen son moscos y sapos cuando llueve, hasta víboras hay", externó María Guadalupe Villegas.



La residente comentó que aunque vive en la colonia Red 2000, el problema se encuentra a espaldas de su casa y la abundancia de moscos no deja ni dormir a su familia y vecinos.



José Martínez, habitante de El Guayacán, dijo que es muy común que las calles en ese lugar se encuentren en deplorable estado, ya que debido a que es invasión las autoridades no los toman mucho en cuenta.



"Aquí no arreglan las fugas porque dicen que nos la estamos robando, solo que sea una fuga muy grande, y para los niños es mejor porque hasta juegan en los charcos, pero se pueden enfermar, deberían de llevarse las llantas y todo donde se críen moscos, aunque se enoje la gente de aquí", indicó.



Hay que recordar que la invasión se localiza en lo que antes era el depósito de basura municipal y desde hace aproximadamente 8 años un grupo numeroso de familias se asentó en el terreno ubicado al final de la calle Olivares, al Norte del bulevar Progreso.