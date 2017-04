Hacen feliz a niños en invasión Guayacán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran ánimo y agradecimiento los hermanos Medrano celebraron el Día del Niño en festejo organizado por Apoyos Guayacán en esa comunidad.



Los menores, cuyas edades oscilan de 1 a 10 años están a cargo de su abuela María Moreno Acuña, quien los cuida en su humilde hogar ubicado en la invasión.



Moreno Acuña relató que la madre de los pequeños tomó decisiones que desvió su camino hacia las drogas.



Por ello ella se hace a cargo de sus nietos, a los cuales logra sacar adelante tras juntar botes de aluminio o gracias al apoyo de la comunidad.



Vanessa, de 8 años; Juan Carlos, de 6 años y Yamilet, de 4 años, se mostraban sonrientes ante la fiesta organizada por la agrupación, en la cual disfrutaron de bollitos, piñata, música y varias dinámicas.



La hermana mayor, Vanessa, expresó algo de lo de que más le gustó fueron los coloridos bollitos que se entregaron a cada uno de los asistentes.



"Me siento muy feliz porque nos gusta mucho, estoy esperando la piñata porque me gusta mucho y lo que más me gustó fueron los bollitos".



Abril Grijalva, coordinadora de Apoyos Guayacán, comentó que desde febrero del año en curso se comenzó a reunir la ayuda que finalmente fue otorgada por empresas y ciudadanos de varios municipios de Sonora y Estados Unidos.



"Esto se logró gracias a la comunidad, este es el primer Día del Niño que realizamos este festejo aquí y hubo muy buena respuesta de la gente porque tuvimos apoyo desde Sahuaripa, Los Ángeles, estamos muy felices de ver que pudimos lograrlo".



Si desea apoyar con alimentos o ropa a los niños Medrano puede comunicarse con su abuela al 6621 673547 o acudir a su casa situada sobre la calle 3 final, número 154, en la invasión Guayacán.