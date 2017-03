Buscan recuperar grandeza comercial de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Recuperar la grandeza comercial de Hermosillo, mejorar la inclusión de los afiliados y disminuir la “mortandad” de los negocios, forman parte de los compromisos de la nueva presidenta de Canaco, Mirtha Alvarado Verdugo.En una ceremonia encabezada por la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, el nuevo consejo directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) tomó protesta para el periodo 2017-2018.La nueva representante de los comerciantes agradeció la presencia y el apoyo de las autoridades y subrayó su compromiso para reactivar el sector mediante el proyecto Canaco Crece.“Encabezar esta organización empresarial me enorgullece pero sobre todo me compromete y ahí viene nuestra propuesta Canaco Crece, nos comprometemos a ofrecer a los comerciantes de Hermosillo que nos lleven a prospectar empresas sólidas”, detalló.El mayor reto en su gestión será disminuir la mortandad de las empresas, agregó, las cuales enfrentan situaciones adversas al inicio de su operación.“Trabajaremos por empresas con futuro, el gran reto es disminuir la ‘mortandad’ de las empresas, los números son fríos, pero duelen; Sólo 11 de cada 100 nuevos negocios sobreviven, de acuerdo al Inegi”, externó.Entre las acciones que se implementarán como parte del proyecto, se encuentra la aplicación de un programa estratégico para aumentar el número de afiliados, basado en el ofrecimiento de más y mejores servicios.La apertura de oficinas de representación en varios municipios del Estado también forma parte de los planes de mejora en la Cámara, para ampliar la difusión de programas institucionales y de financiamiento.La presidenta sostuvo que se gestionará también el financiamiento fácil a tasas preferenciales para los afiliados y se aumentarán los programas ante la banca e instancias de Gobierno.Destacó la creación de una plataforma tecnológica de servicios nombrada Canaco en línea, la cual ofrecerá a los socios servicios como citas médicas, bolsas de trabajo electrónicas, asesoría fiscal, contable, laboral y legal.Añadió que se mejorará la vinculación de la Canaco con las universidades del Estado así como también la relación con las Cámaras de Arizona, participando mediante la Megarregión.Por su parte, el presidente saliente, Miguel Ángel Figueroa Gallegos, agradeció el apoyo de las autoridades y sociedad durante su ejercicio en Canaco.“Hoy también concluyen tres años de mi ejercicio y me quedo con la gratificante experiencia de haber dirigido un organismo empresarial que me acercó mucho más a nuestros empresarios, compartimos logros y en ocasiones, unificamos fuerzas para enfrentar y superar escenarios adversos”, manifestó.La gobernadora del Estado destacó que el sector del comercio, servicio y turismo, genera más del 60% de los puestos de trabajo en Sonora, esto demuestra la importancia que tiene la toma de protesta de la Canaco Hermosillo.“Mis mejores deseos a Mirtha Irene Alvarado y al Consejo Directivo entrante”, agregó.“Seguiremos impulsando una Canaco fuerte, dinámica, que genere empleos y contribuya al crecimiento económico de Sonora”, expuso.Al evento acudieron Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; Luis Núñez Noriega, delegado de Economía; Rolando Gutiérrez Coronado, delegado de Profeco Sonora; Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en Sonora y Roberto Ruibal Astiazarán, director la Comisión Fomento Económico de Hermosillo.