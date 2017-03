Urge ayuda a Carlos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una situación difícil es la que vive el señor Carlos Alberto Sandoval Valdez, quien a sus 45 años, carece del sentido de la vista tras ser diagnosticado con Glaucoma.



El hermosillense se encuentra desempleado y solo en la ciudad, por ello pide el apoyo de la ciudadanía para tener alimento en su hogar situado en la colonia Pueblitos.



"Yo ahorita debo el recibo de luz y vivo solo, ya ha de haber subido lo que debo", mencionó, "he buscado trabajo pero nadie me quiere dar, ahorita vivo solo en la calle Maderas Norte número 44".



Relató que a diario solicita el apoyo de vecinos para lograr comer algo, situación que le ha originado debilidad corporal y fuertes dolores de cabeza.



"Me quedé solo cuando era joven, tengo 45 años y hay veces que me dan galletas y pan, no me siento bien", comentó, "perdí la vista desde el 2012 porque empecé a ver ruedas de colores con el ojo derecho nomás y sentía muy raro.



"Fui al hospital porque no me sentía bien, fui en febrero y me pusieron la cita hasta en octubre, cuando volví fui a urgencias y me dijeron que traía glaucoma pero que ya estaba muy avanzada y ahora no veo con los dos ojos".



Para ayudar a don Carlos, puede acudir directamente a su domicilio situado en la calle Maderas Norte, número 44, entre Maderas Poniente y Maderas Oriente, en la colonia Pueblitos.