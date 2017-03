Solicitan pavimento en la López Portillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Menospreciados por las autoridades municipales es como se dijeron algunos habitantes de la colonia López Portillo, en especial los que viven en las calles que hasta la fecha no han sido pavimentadas, pero muchas otras sí.



Entre 40 y 50 años son los que muchos de los vecinos llevan viviendo en la colonia, y aseguran que desde entonces nunca les habían pavimentado sino hasta hace unos cuantos años, enfocándose sólo en las calles principales.



Pero algunas de las avenidas que componen a la colonia ubicada al Norte de Hermosillo son de terracería y los colonos aseguran que eso les atrae muchos problemas, y les causa molestia que no todas las calles hayan sido pavimentadas.



"No sé por qué a nosotros nos desprecian así, ni siquiera nos preguntaron si queríamos o no, no sé qué tengan otras calles que éstas no tengan y no se me hace justo que tantos años en la colonia y el Municipio no haga nada, no le interese que traguemos polvo todos los días", comentó Pilar Grijalva.



La residente en la colonia desde hace más de 45 años, comentó que como la calle San Felipe son muchas más las que no se pavimentaron, y los habitantes de esas calles son los que más sufren, porque nunca tendrán buena imagen de su colonia y en temporadas de lluvia se hace un cochinero.



Otro de los problemas reportados es la basura y escombro que "malvivientes" y personas ajenas a la colonia amontonan en la esquina de la calle San Felipe y Héroes de Caborca, donde aseguraron que hasta quemazones realizan y ya están enfadados.



Una vecina del lugar, quien vive en la colonia desde hace más de 40 años, dijo que varias veces han limpiado, pero al parecer los "vagos" hacen caso omiso de no arrojar basura en el lugar y mantener aseado.